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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 07:28 BJT

〔中国新股〕凤凰传媒发行价区间为8.00-8.80元/股,最高募资44.79亿元

路透上海11月21日电---中国江苏凤凰出版传媒股份有限公司(601928.SS)周一公告称,确定本次A股首次公开发行(IPO)价格区间为8.00-8.80元人民币/股,募资额至多44.79亿元人民币.

该公司此次拟发行不超过5.09亿股A股,上述发行价区间对应的摊薄2010年市盈率为57.63-63.40倍.11月21-22日为网下申购缴款日,网上申购日为11月22日,11月23日确定发行价.中金公司担任主承销商.

本次募集资金将投向实体网建设、教育类图书复合出版、信息化及电子商务建设等项目,计划合计使用金额为27.62亿元.

凤凰传媒是中国最具影响力和规模最大的出版发行公司之一,2010年图书发行品种总数超过40万种,总码洋超过50亿元人民币.今年上半年公司实现营业收入30.35亿元,净利润3.27亿元.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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