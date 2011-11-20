〔中国新股〕凤凰传媒发行价区间为8.00-8.80元/股,最高募资44.79亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月21日电---中国江苏凤凰出版传媒股份有限公司(601928.SS)周一公告称,确定本次A股首次公开发行(IPO)价格区间为8.00-8.80元人民币/股,募资额至多44.79亿元人民币.
该公司此次拟发行不超过5.09亿股A股,上述发行价区间对应的摊薄2010年市盈率为57.63-63.40倍.11月21-22日为网下申购缴款日,网上申购日为11月22日,11月23日确定发行价.中金公司担任主承销商.
本次募集资金将投向实体网建设、教育类图书复合出版、信息化及电子商务建设等项目,计划合计使用金额为27.62亿元.
凤凰传媒是中国最具影响力和规模最大的出版发行公司之一,2010年图书发行品种总数超过40万种,总码洋超过50亿元人民币.今年上半年公司实现营业收入30.35亿元,净利润3.27亿元.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。