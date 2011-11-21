〔中美贸易〕两国官员开始两日会谈,就贸易争端展开角力

路透成都11月20日电---中美官员周日开始会谈,围绕令两国关系趋紧的贸易争端展开角力.在上周接连举行的两次亚洲峰会中,中美领导人已各自表达了对贸易问题的关切.

在成都举行的美中商业贸易联合委员会(JCCT)年度会议上,美国商务部长布兰森称,他将推动"明确且重要的"举措来推动美国出口.

美国总统奥巴马在过去一周两次会见中国国家主席胡锦涛,两次会面中均讨论了贸易壁垒等问题.奥巴马称,中国现在已是"成熟的国家",这点应当在国际事务中有所体现.

中国官方迄今的回应比较克制,因为中国共产党目前的关注重点是即将进行的领导人换届,因此希望尽力避免外交纷争.

不过有关此事的讨论预计仍将在中国政府内部展开.