〔中美贸易〕两国官员开始两日会谈,就贸易争端展开角力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透成都11月20日电---中美官员周日开始会谈,围绕令两国关系趋紧的贸易争端展开角力.在上周接连举行的两次亚洲峰会中,中美领导人已各自表达了对贸易问题的关切.
在成都举行的美中商业贸易联合委员会(JCCT)年度会议上,美国商务部长布兰森称,他将推动"明确且重要的"举措来推动美国出口.
美国总统奥巴马在过去一周两次会见中国国家主席胡锦涛,两次会面中均讨论了贸易壁垒等问题.奥巴马称,中国现在已是"成熟的国家",这点应当在国际事务中有所体现.
中国官方迄今的回应比较克制,因为中国共产党目前的关注重点是即将进行的领导人换届,因此希望尽力避免外交纷争.
不过有关此事的讨论预计仍将在中国政府内部展开.
"对中美两国,乃至全球而言,这都是非常、非常重要的经济时刻."美国驻华大使骆家辉在两国官员即将展开首日会谈时称.会谈一共将举行两天.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。