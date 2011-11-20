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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 07:32 BJT

《外汇动态》澳元挫跌至日内低点,此前美国股指期货开盘走低

2316GMT--澳元AUD=D4挫跌至盘中低点0.9968美元,在数分钟内就下跌40个点子,此前美国股指期货开盘走低.围绕美国国会缩减赤字委员会可能承认失败,无法就未来10年至少削减1.2万亿(兆)美元赤字提出方案的焦虑打压人气.

澳元最新报0.9971美元.支撑位在日线一目均衡云区底部0.9932,以及10月涨势的61.8%回档位0.9910附近.(完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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