〔香港新股〕新华人寿及上海宝信均通过港交所聆讯,今日起上市推介--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月21日电---据汤森路透旗下IFR报导，在上周三收到中国证监会批准後，新华人寿保险AH股上市申请亦于上周四获得香港联交所批准，募集资金25-30亿美元。
该公司将于今日开始为是次发行进行推介，路演初步定在11月的最後一周周初启动。
作为中国第三大的寿险公司，新华人寿计划于上海及香港分别发行不超过1.59亿股及3.58亿股。港股部分附有15%的超额配售权。
早前市场消息指出，新华人寿已经找到多名基石投资者，并计划一旦拿到监管部门的批复，立刻启动上市推介。募资将用于补充资本金，因发行人资本充足率未能达到监管要求。
美银美林(BAC.N)、法巴(BNPP.PA)、中金、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责港股发行，而中金和瑞银证券则负责A股发行。
此外，上海宝信汽车销售服务通过港交所聆讯，获准在香港上市，募集资金8亿美元。
上市推介将于今日开始，惟路演时间表尚未确定。摩根大通和摩根士丹利(MS.N)负责安排是次交易。宝信在中国华东地区销售宝马等高档车，并提供其他相关服务。(完)
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--整理 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。