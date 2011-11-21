〔香港新股〕新华人寿及上海宝信均通过港交所聆讯,今日起上市推介--IFR

路透11月21日电---据汤森路透旗下IFR报导，在上周三收到中国证监会批准後，新华人寿保险AH股上市申请亦于上周四获得香港联交所批准，募集资金25-30亿美元。

该公司将于今日开始为是次发行进行推介，路演初步定在11月的最後一周周初启动。

作为中国第三大的寿险公司，新华人寿计划于上海及香港分别发行不超过1.59亿股及3.58亿股。港股部分附有15%的超额配售权。

早前市场消息指出，新华人寿已经找到多名基石投资者，并计划一旦拿到监管部门的批复，立刻启动上市推介。募资将用于补充资本金，因发行人资本充足率未能达到监管要求。

美银美林(BAC.N)、法巴(BNPP.PA)、中金、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责港股发行，而中金和瑞银证券则负责A股发行。

此外，上海宝信汽车销售服务通过港交所聆讯，获准在香港上市，募集资金8亿美元。

上市推介将于今日开始，惟路演时间表尚未确定。摩根大通和摩根士丹利(MS.N)负责安排是次交易。宝信在中国华东地区销售宝马等高档车，并提供其他相关服务。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)