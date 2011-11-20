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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 07:45 BJT

〔国际油市〕美国原油守在97美元上方,受中国官员评论及欧债危机拖累

路透新加坡11月21日电---美国原油期货周一持稳于每桶97美元上方,中国一位高层官员对经济的悲观评论,以及欧元区忧虑挥之不去,令油市承压.

2330GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)1月原油合约CLc1下跌0.04美元至每桶97.63美元,该合约周一替代12月合约成为近月合约.

布兰特原油LCOc1下滑0.08美元至每桶107.48美元.

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