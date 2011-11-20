〔国际油市〕美国原油守在97美元上方,受中国官员评论及欧债危机拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月21日电---美国原油期货周一持稳于每桶97美元上方,中国一位高层官员对经济的悲观评论,以及欧元区忧虑挥之不去,令油市承压.
2330GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)1月原油合约CLc1下跌0.04美元至每桶97.63美元,该合约周一替代12月合约成为近月合约.
布兰特原油LCOc1下滑0.08美元至每桶107.48美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。