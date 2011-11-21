《中国报摘》--金融时报11月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国国务院总理温家宝出席第六届东亚峰会称,要继续把应对国际经济金融危机作为当务之急.他在会见美国总统奥巴马时并称,将稳步推进人民币汇率形成机制的市场化改革,增强人民币汇率双向浮动的弹性.
* 其他:
--中国证监会发布期货营业部管理规定(试行),该规定对期货营业部的设立、内部控制、合规管理作出了具体要求,将于2012年5月1日起施行.
--中国国务院副总理王岐山称,当前全球经济形势十分严峻,不确定之中可以确定的是,国际金融危机引发的世界经济衰退将长期化. (完)
--整理 李文科; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。