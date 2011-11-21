《中国报摘》--金融时报11月21日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝出席第六届东亚峰会称,要继续把应对国际经济金融危机作为当务之急.他在会见美国总统奥巴马时并称,将稳步推进人民币汇率形成机制的市场化改革,增强人民币汇率双向浮动的弹性.

* 其他:

--中国证监会发布期货营业部管理规定(试行),该规定对期货营业部的设立、内部控制、合规管理作出了具体要求,将于2012年5月1日起施行.

--中国国务院副总理王岐山称,当前全球经济形势十分严峻,不确定之中可以确定的是,国际金融危机引发的世界经济衰退将长期化. (完)

--整理 李文科; 审校 张喜良