〔全球经济〕中国副总理称当前全球经济形势十分严峻,经济衰退将长期化

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月21日电---中国国务院副总理王岐山称,当前全球经济形势十分严峻,国际金融危机引发的世界经济衰退将长期化.在此环境下,中国要执行好稳健的货币政策.
新华社周末报导援引王岐山指出,中国要提高政策的前瞻性、针对性、灵活性,按照"有保有压"的要求,优化信贷结构,加大对"三农"(农业,农村和农民)、小微企业等薄弱环节的支持,不断提高金融服务水平.
"对于我们这样一个对外依存度很高的国家来说,关键要认清形势,把自己的事情办好,"他在地方金融工作座谈会上强调.
同时,王岐山表示,城市商业银行、农村信用社、村镇银行等地方金融机构及小额贷款公司要立足当地,合理布局,规范运作,避免片面求大和跨区域盲目扩张,在提高自身发展质量和效益上下更大功夫.
另外,亦要依法打击高利贷、非法集资、非法交易所等违法活动,维护金融秩序,守住防范系统性、区域性金融风险这条底线.
欧债危机蔓延正将全球经济推向危险边缘,逐步滑向全球性衰退的风险大幅上升.中国出口已降至上年同期的一半.中国、美国和巴西的主要金融官员均担心,若欧洲无法就应对债务问题的策略达成一致,恐将自身经济拖入漩涡.[ID:nCN1230758](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。