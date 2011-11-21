〔全球经济〕中国副总理称当前全球经济形势十分严峻,经济衰退将长期化

路透北京11月21日电---中国国务院副总理王岐山称,当前全球经济形势十分严峻,国际金融危机引发的世界经济衰退将长期化.在此环境下,中国要执行好稳健的货币政策.

新华社周末报导援引王岐山指出,中国要提高政策的前瞻性、针对性、灵活性,按照"有保有压"的要求,优化信贷结构,加大对"三农"(农业,农村和农民)、小微企业等薄弱环节的支持,不断提高金融服务水平.

"对于我们这样一个对外依存度很高的国家来说,关键要认清形势,把自己的事情办好,"他在地方金融工作座谈会上强调.

同时,王岐山表示,城市商业银行、农村信用社、村镇银行等地方金融机构及小额贷款公司要立足当地,合理布局,规范运作,避免片面求大和跨区域盲目扩张,在提高自身发展质量和效益上下更大功夫.

另外,亦要依法打击高利贷、非法集资、非法交易所等违法活动,维护金融秩序,守住防范系统性、区域性金融风险这条底线.

欧债危机蔓延正将全球经济推向危险边缘,逐步滑向全球性衰退的风险大幅上升.中国出口已降至上年同期的一半.中国、美国和巴西的主要金融官员均担心,若欧洲无法就应对债务问题的策略达成一致,恐将自身经济拖入漩涡.[ID:nCN1230758](完)