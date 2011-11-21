〔中国汽车〕长安标致雪铁龙公司成立,计划2013年正式投产

路透北京11月21日电---近年中国投资额最大的中外合资汽车项目--长安标致雪铁龙汽车有限公司日前成立,初期投资额84亿元人民币,计划2013年正式投产.

新华社周日报导称,长安标致雪铁龙由中国第四大汽车集团--中国长安汽车集团股份有限公司和法国标致雪铁龙集团共同发起成立,注册资金40亿元人民币,双方各占股本50%.

"合资公司计划2013年中期正式投产,一期建设形成20万辆整车及相匹配的发动机生产能力,未来将根据市场需求逐步扩大产能."报导引述中国长安汽车集团董事长、长安标致雪铁龙董事长徐留平称.

与以往合资汽车企业品牌、技术和车型主要来自外方不同,长安标致雪铁龙将实行多品牌战略.产品既有中法双方的品牌车型,也有合资自主品牌,并同步建设新能源汽车研发中心.

就双方的合资模式,新华社同日分析文章引述发改委有关负责人指出,中国政府欢迎外资进入中国汽车领域,但不能沿用以前的模式.在汽车後合资时代,新设立的合资整车企业必须符合国家产业政策,同步建设技术研发中心,且要开发新能源汽车.

"已经在中国投资设厂的跨国汽车公司,如果要扩大生产规模,也要改变以前的模式,要具有研发能力并开发新能源汽车."上述负责人称.

中国长安汽车集团股份有限公司是长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)的母公司,2010年,中国长安产销汽车238万辆.标致雪铁龙集团是欧洲第二大汽车制造商,2010年全球销量达360万辆.(完)