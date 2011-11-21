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中国财经 | 2011年 11月 21日 星期一 08:38 BJT

〔中国矿业〕矿产品已占进出口总额近35%,矿产需求将续增--国土部部长 　

路透北京11月21日电---中国国土资源部部长徐绍史周日表示,目前中国油气、铁、铜等对外依存度接近或超过50%,矿产品进出口已占到进出口总额的近35%,中国矿产资源需求将持续刚性增长.

新华社当日报导援引他的话并称,"十一五"

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