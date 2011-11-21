《中国已公布新股发行上市日程表》--11月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
11/22 沪 凤凰传媒 780928 不超过50,900 *8.00-8.80 *57.63-63.40 中金公司 11/25
11/25 深 棒杰股份 002634 1,670 -- -- 新 时 代 11/30
11/30 深 百圆裤业 002640 不超过1,667 -- -- 光大证券 12/5
11/30 深 永高股份 002641 不超过5,000 -- -- 首创证券 12/5
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
*11/22 深 道明光学 (002632.SZ) 2,135 23.00 67.65 海通证券
*11/22 深 申科股份 (002633.SZ) 2,000 14.00 41.24 兴业证券
-- 深 海 联 讯 300277 -- 23.00 32.86 平安证券
-- 深 安洁科技 002635 -- 23.00 50.00 安信证券 11/21
-- 深 金安国纪 002636 -- 11.20 32.00 华泰联合 11/21
-- 深 赞宇科技 002637 -- 36.00 44.83 齐鲁证券 11/21
-- 深 勤上光电 002638 -- 24.00 55.81 国信证券 11/21
-- 深 雪人股份 002639 -- 19.80 40.95 国都证券 11/23
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--整理 周晓峰; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。