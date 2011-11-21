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市场报道 | 2011年 11月 21日 星期一 08:50 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM指标橡胶期货下跌逾3%,泰国会议结果令人失望

路透东京11月21日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶<0#JRU:>周一盘初跌逾3%,尾随油价疲势,且橡胶产出国未能拿出措施来推高价格也令人失望.

TOCOM指标4月期胶JRUc6一度跌至低点264.6日圆,较周五结算价273.5下滑3.3%.

泰国、印尼和马来西亚这全球三大产胶国周六称,认为没有必要马上采取措施来干预价格,因预期受季节性因素影响橡胶市场很快会回升.(完)

--编译 孙茉莉;审校 徐文焰

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