〔亚洲橡胶〕TOCOM指标橡胶期货下跌逾3%,泰国会议结果令人失望

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月21日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶<0#JRU:>周一盘初跌逾3%,尾随油价疲势,且橡胶产出国未能拿出措施来推高价格也令人失望.
TOCOM指标4月期胶JRUc6一度跌至低点264.6日圆,较周五结算价273.5下滑3.3%.
泰国、印尼和马来西亚这全球三大产胶国周六称,认为没有必要马上采取措施来干预价格,因预期受季节性因素影响橡胶市场很快会回升.(完)
--编译 孙茉莉;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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