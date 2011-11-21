《即时观点》日本10月出口较上年同期下降3.7%,降幅远超市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京10月21日电---日本10月出口较上年同期下降3.7%,降幅大于市场预期,为三个月来首度下降,对全球需求放缓且日圆升值可能打压该国经济复苏的忧虑加剧.
关键点:
--10月出口较上年同期下降3.7%,预估中值为下滑0.3%,9月则为同比增长2.3%.
--10月进口较上年同期增加17.9%,市场预估为成长15.2%.
--10月贸易收支转为逆差2,738亿日圆,这也是两个月来首次贸易逆差.市场预估为顺差399亿日圆.
--对亚洲出口较上年同期减少6.6%.对美国出口则下降2.3%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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