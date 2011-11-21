《即时观点》日本10月出口较上年同期下降3.7%,降幅远超市场预期

路透东京10月21日电---日本10月出口较上年同期下降3.7%,降幅大于市场预期,为三个月来首度下降,对全球需求放缓且日圆升值可能打压该国经济复苏的忧虑加剧.

关键点:

--10月出口较上年同期下降3.7%,预估中值为下滑0.3%,9月则为同比增长2.3%.

--10月进口较上年同期增加17.9%,市场预估为成长15.2%.

--10月贸易收支转为逆差2,738亿日圆,这也是两个月来首次贸易逆差.市场预估为顺差399亿日圆.