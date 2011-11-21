〔中国新债〕铁道部周二招标发行总额300亿元固息债,期限分七年及10年

路透上海11月21日电---中国铁道部周一公告称,将于周二(22日)在银行间债市招标发行总额300亿元人民币固息企业债,其中七年期计划发行规模100亿元,10年期200亿元.

刊登在中国证券报的公告显示,该期债为铁道部今年第四期铁路建设债券,由铁路建设基金提供不可撤销连带责任保证担保.采用固定利率方式,按年计息.两个品种票面年利率均为shibor基准利率加上基本利差,其中七年期基本利差区间为-0.82%至0.18%,10年期为-0.62%至0.38%.

据此计算,七年期招标利率区间为4.43%-5.43%,10年期则为4.63%-5.63%.

该期债主承销商为国泰君安证券、申银万国证券、中信证券(600030.SS)(6030.HK)、华泰联合证券、招商证券(600999.SS)和国开证券.经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级和本期债券信用等级均AAA.

该期债的具体投标时间为11月22日10:00-11:00.11月23日开始分销,当日上午12:00截止缴款.

发改委此前发函称,明确中国铁路建设债券为政府支持债券.这是继财政部宣布对铁道债利息收入减半徵收企业所得税後,铁道债发行获得的又一支持.[ID:nCN1154558]

铁道部称,自1995年起,截至本期债券发行前,中国铁路建设债券共发行4,587亿元,已兑付157亿元,尚未到期4,430亿元,未到期铁道建设债券存续期内每年需支付利息200.8亿元;

其中,中期票据共发行900亿元,已兑付50亿元,尚未到期850亿元,未到期中票存续期内每年需支付利息31.98亿元;短期融资券共发行2,000亿元,已兑付1,450亿元,尚未到期550亿元,未到期的短融存续期内每年需支付利息25.09亿元.超短期融资券共发行650亿元,已全部兑付.(完)