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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 08:59 BJT

中国已公布经济指标--2011/11/21

11年起,国家统计局将月度投资统计的范围从城镇扩大到农村企事业组织,并将这一统计范围定义为

"固定资产投资(不含农户)".

6.国家统计局从2011年1月起提高工业、固定资产投资统计起点标准,其中纳入规模以上工业统计范围的工业

企业起点标准从年主营业务收入500万元提高到2,000万元;固定资产投资项目统计的起点标准,从计划总投资额50

万元提高到500万元.(完)

--整理 赵红梅

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