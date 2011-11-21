〔新债招标〕中国浙江省地方债三年利率3.01%,五年3.24%--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海11月21日电---业内人士周一透露,中国浙江省政府稍早招标发行的三年期地方债,中标利率3.01%;同时发行的五年期品种,中标利率3.24%.
上述两期债为浙江省今年第一和第二期政府债,三年和五年期计划发行额分别为33亿和34亿元人民币.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.11月22日开始发行并计息,11月24日发行结束.
继上海市政府上周完成自行招标地方债首单後,广东省也于上周五(18日)招标发行了总额69亿元的地方债,其中三年期品种中标利率3.08%;五年期中标利率3.29%,继续低于同期限国债.[ID:nCN1228444](完)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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