〔新债招标〕中国浙江省地方债三年利率3.01%,五年3.24%--业内人士

上述两期债为浙江省今年第一和第二期政府债,三年和五年期计划发行额分别为33亿和34亿元人民币.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.11月22日开始发行并计息,11月24日发行结束.