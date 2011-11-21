版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 21日 星期一 10:48 BJT

〔新债招标〕中国浙江省地方债三年利率3.01%,五年3.24%--业内人士

路透上海11月21日电---业内人士周一透露,中国浙江省政府稍早招标发行的三年期地方债,中标利率3.01%;同时发行的五年期品种,中标利率3.24%.

上述两期债为浙江省今年第一和第二期政府债,三年和五年期计划发行额分别为33亿和34亿元人民币.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.11月22日开始发行并计息,11月24日发行结束.

继上海市政府上周完成自行招标地方债首单後,广东省也于上周五(18日)招标发行了总额69亿元的地方债,其中三年期品种中标利率3.08%;五年期中标利率3.29%,继续低于同期限国债.[ID:nCN1228444](完)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐