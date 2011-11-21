《中国待发行主板新股一览表》--11月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月21日电---以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览表:
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审核通过日期 公司名称 发行量(万股) 募集资金拟使用量(万元) 保荐人
11月 9日 江南嘉捷 5,600 34,548 华泰证券
10月24日 西部证券 不超过 20,000 ~ 招商证券
9月28日 中国交通建设 不超过350,000 2,000,000 中银国际
国泰君安
中信证券
9月23日 奥康股份 不超过 8,100 102,236 国信证券
9月 9日 东吴证券 不超过 50,000 ~ 中信证券
8月29日 陜煤股份 不超过200,000 1,725,100 中金公司
中银国际
7月25日 隆基股份 7,500 137,032 国信证券
注:1. 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书.
2. *代表新增内容.(完)
欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选[ISU/CN]
--整理 康熙泽; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。