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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 09:14 BJT

〔中国股市〕上周五融资买入较前日增加13%,中国平安交易活跃

路透北京11月21日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,上周五融资买入额

为132,166万元人民币,较上交易日增加13.4%.标的证券中国平安(601318.SS)融资买入

额为10,609万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,212,826 78,092 22,224

深圳证券交易所 1,479,857 54,074 17,288(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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