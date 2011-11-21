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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 09:07 BJT

〔韩国汇市〕 韩元兑美元盘初由升转跌,受股市疲弱所累

路透首尔11月21日电---韩元兑美元KRW=周一盘初先扬後抑,受股市下滑所累,尽管市场揣测欧洲央行(ECB)或很快会拿出计划帮助欧洲国家应对财政困难.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,139.0,稍早一度涨至高点1,135.5,周五当地收报1,138.9.

韩股.KS11跌幅超过1%.

12月三年期公债期货KTBc1跌0.05点至104.49.

0025GMT 上日收盘价

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美元/韩元KRW= 1,139.0 1,138.9

日圆/韩元JPYKRW=R 14.8030/244 14.8056/262

韩国公债期货KTBc1* 104.49 104.54

韩国综合股价指数.KS11 1,822.24 1,839.17

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 孙茉莉;审校 徐文焰

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