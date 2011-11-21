花旗称亚马逊明年底将推出智能手机

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月18日电---花旗集团引述其亚洲供应链渠道调查称，亚马逊(AMZN.O)可能于明年第四季推出智能手机。
花旗日期为11月17日的研究报告中称，相信亚马逊正联手手机代工厂商富士康(2038.HK)开发智能手机。
花旗表示：“鉴于Kindle电子阅读器在过去三年取得的成功，且Kindle Fire在低端平板电脑市场也有望成功，我们认为这（开发智能手机）对亚马逊来说是很合理的下一步。”
花旗预计亚马逊将向富士康支付一次性工程费用，而该手机和元件将由富士康的母公司--台湾鸿海精密(2317.TW)制造。
花旗预计这款智能手机将采用德州仪器TXN.N处理器和高通(QCOM.O)基带芯片。
花旗预计亚马逊智能手机为中档，估计其制造成本约150-170美元。（完）
--编译 朱淑珍 发稿 王燕焜
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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