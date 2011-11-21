花旗称亚马逊明年底将推出智能手机

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月18日电---花旗集团引述其亚洲供应链渠道调查称，亚马逊(AMZN.O)可能于明年第四季推出智能手机。

花旗日期为11月17日的研究报告中称，相信亚马逊正联手手机代工厂商富士康(2038.HK)开发智能手机。

花旗表示：“鉴于Kindle电子阅读器在过去三年取得的成功，且Kindle Fire在低端平板电脑市场也有望成功，我们认为这（开发智能手机）对亚马逊来说是很合理的下一步。”

花旗预计亚马逊将向富士康支付一次性工程费用，而该手机和元件将由富士康的母公司--台湾鸿海精密(2317.TW)制造。

花旗预计这款智能手机将采用德州仪器TXN.N处理器和高通(QCOM.O)基带芯片。

花旗预计亚马逊智能手机为中档，估计其制造成本约150-170美元。（完）