《新兴市场重要经济事件预告》--11月21日-11月28日

(除特别说明,均为GMT时间)

11月21日(一)

维也纳--"在全球经济环境中的欧洲一体化-中国、俄罗斯以及中东欧和南东欧(SESEE)"会议,由奥地利央行和芬兰央行联合举办.欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼、利卡宁、国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民和俄罗斯经济发展部副部长Andrey Klepach将发表讲话(首日).

中国成都--中美商贸联合委员会年度会议(最後一日).

阿布贾--尼日利亚央行货币政策委员会会议(至11月22日).

巴林麦纳麦--第18届世界伊斯兰银行业年会(至11月23日).

巴西圣保罗--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特向Getulio Vargas商学院学生发表有关"美联储工作"的讲话(1930).

11月22日(二)

维也纳--"在全球经济环境中的欧洲一体化-中国、俄罗斯以及中东欧和南东欧(SESEE)"会议,由奥地利央行和芬兰央行联合举办.欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼、利卡宁、国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民和俄罗斯经济发展部副部长Andrey Klepach将发表讲话(最後一日).

新加坡--世界银行就东亚和太平洋地区经济预估召开新闻发布会(0100).

科伦坡--斯里兰卡将在国会提交完整预算.

阿布贾--尼日利亚央行货币政策委员会会议(最後一日).

南非米德兰特--南非副财长Nhlanhla Nene在公共部门审计委员会论坛上发表主旨演讲(0730).

比勒陀利亚--南非央行召开货币政策论坛.

比勒陀利亚--南非央行公布每年两次的货币政策评估(1530).

萨拉热窝--波黑国家财政委员会会议,试图就2012-2014年整体财政框架达成一致(0600).

哈拉雷--津巴布韦财长Tendai Biti向议会提交2012年国家预算.

11月23日(三)

东京--东南亚国家联盟(ASEAN)副财长与央行副总裁会议(AFDM)+三国(中国、日本和韩国)(至11月24日).

巴库--中亚区域经济合作峰会.

安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.

德黑兰--伊朗投资者峰会(至11月24日).

布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度报告最终版本.

11月24日(四)

东京--东南亚国家联盟(ASEAN)副财长与央行副总裁会议(AFDM)+三国(中国、日本和韩国)(最後一日).

首尔--韩国议会就批准与美国的自由贸易协议进行投票.

开罗--埃及货币政策委员会会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行总裁Mugur Isarescu在布加勒斯特峰会上发表讲话-分析罗马尼亚未来的经济潜力,结构变化和经济增长:罗马尼亚的未来前景.

11月25日(五)

波哥大--哥伦比亚央行董事会会议.

11月28日(一)

耶路撒冷--以色列央行利率决议(1430).

伦敦--第18界国际俄罗斯银行业论坛(至12月1日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)评估泰国的贸易政策(至11月30日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)