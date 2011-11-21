《中国债券市场每日交易备忘》--11月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国浙江省33亿元人民币三年期固息地方债10:00-10:40招标
浙江省34亿元五年期固息地方债10:00-10:40招标
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二、新债上市:
交通部上海打捞局6.5亿元三年期中期票据1182332,票面利率5.63%
日照港集团9亿元三年期中票1182333,票面利率6.55%
日照港集团9亿元一年期短期融资券041160011,票面利率6.61%
北京金融街投资集团40亿元五年期中票1182335,票面利率5.70%
北京路桥控股集团7.5亿元三年期中票1182336,票面利率6.55%
厦门海翼集团5亿元九个月期短融041154013,票面利率5.50%
广东物资集团6亿元一年期短融041161011,票面利率6.61%
北京首旅集团16亿元一年期短融041159001,票面利率5.65%
太阳纸业(002078.SZ)5亿元一年期短融041159019,票面利率6.71%
天津滨海新区建投50亿元五年期中票1182334,票面利率5.18%
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三、缴款:
财政部280.5亿元10年期固息国债110024,票面利率3.57%
深圳华强集团20亿元三年期中票
华谊兄弟(300027.SZ)3亿元一年期短融
广汽工业集团6亿元一年期短融
北大方正集团12.5亿元七年期中票1182338,票面利率6.18%
北大方正集团12.5亿元七年期(5+2)中票1182339,票面利率5.88%
山东钢铁集团10亿元三年期中票
中石油集团150亿元一年期短融041151011,票面利率4.89%
腾达建设(600512.SS)2亿元一年期短融
中国联合网络通信150亿元六个月期超短融
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四、还本付息:
荣信股份(002123.SZ)3亿元一年期短融1081399到期兑付,票面利率4.30%
赣粤高速(600269.SS)10亿元一年期短融1081400到期兑付,票面利率3.89%
太钢不 (000825.SZ)20亿元一年期短融1081401到期兑付,票面利率3.49%
北京石景山0.48亿元一年期文化创意中小企业集合票据1083016到期兑付,票面利率4.60%
财政部355.6亿元15年期固息特别国债0700006付息,票面利率4.69%
山东高速集团15亿元15年期固息债078072付息,票面利率5.85%
进出口银行127.6亿元七年期固息债080309付息,票面利率3.55%
财政部276.3亿元三年期固息国债090029付息,票面利率2.42%
国家开发银行200亿元10年期浮息债(一年定存基准)090204付息,基本利差0.55%
上海银行27.7亿元三年期固息金融债092007付息,票面利率3.65%
上海银行22.3亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)092008付息,基本利差0.92%
益阳城投9亿元七年期固息债0980163付息,票面利率8.20%
广西投资集团10亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债0980164付息,票面利率5.00%
农业发展银行195.8亿元五年期浮息债(一年定存基准)100415付息,基本利差0.49%
云南建工集团8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080146付息,票面利率5.80%
河南神火集团11亿元五年期中票1082206付息,票面利率5.65%
山西潞安矿业集团18亿元五年期中票1082207付息,票面利率4.91%
财政部150亿元三年期固息储蓄国债091708付息,票面利率3.73%
天津银行15亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092009付息,票面利率5.40%
北京能源投资集团15亿元五年期中票0982150付息,票面利率4.88%
国家开发投资公司40亿元五年期中票0982151付息,票面利率4.79%
中国核工业建设集团6亿元三年期中票0982152付息,票面利率4.20%
江苏交通产业集团18亿元10年期固息债038011付息,票面利率4.61%
北京城建投资发展公司5亿元七年期固息债078075付息,票面利率6.08%
进出口行150亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)090306付息,基本利差0.23%
三菱东京日联银行(中国)10亿元两年期浮息债(三个月shibor基准)1026001付息,基本利差0.48%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--证监会公布未来六项监管新举措,包括推进债券市场制度规范统一和监管审核统一、将
启动创业板上市公司非公开发行债券工作等.[ID:nCN1230494]
--国信中心经济预测部主任范剑平预计,明年中国物价会维持回落趋势,全年居民消费价
格指数(CPI)增幅或在4%左右,国内生产总值(GDP)增长有望在8.5-9%之间,经济不会出现硬着陆.
国家统计局11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)
==============================================================================(完)
--整理 李宏薇; 审校 冉莹
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。