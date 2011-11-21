《中国报摘》--其他报纸重要消息11月21日(I)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**上海证券报**
--从中国纺织工业联合会获悉,纺织工业"十二五"(2011-2015年)规划已获工信部通过.期间,纺织工业将在关键技术创新、先进技术产业化运用、自主品牌建设以及企业兼并重组等八个方向进行突破,推动纺织工业的转型升级.
**人民日报**
--广东民间投资继续保持快速增长态势.今年1-10月,广东民间投资7,741亿元人民币,增长38.5%,占整体投资的60.2%,拉动投资增长19.7个百分点.
--商务部日前下发《关于"十二五"期间石油流通行业发展的指导意见》提出,到2015年实现国内原油和成品油销售量分别达到5.3亿吨和2.9亿吨,成品油批发企业常备库存量不小于上年度平均15天销售量.
--中国国土资源部副部长王世元表示,要积极稳妥推进农村土地使用制度改革,深化推进征地制度改革,切实维护农民的土地合法权益.
**第一财经日报**
--中国电力企业联合会指出,枯水期提前到来,各大主要流域龙头水库蓄能值大幅降低,今冬整个水电形势比较严峻.
--中粮集团董事长宁高宁表示,近期集团资产负债率较高,主要原因是粮油等业务贸易量增大,流动资金增加较多.但预计资产负债率很快将会降低,未来希望控制在60%-65%.
--上汽集团董事长胡茂元透露,上汽目标是"十二五"期间,在传统汽车与新能源汽车领域分别拥有20%的市场占有率.自主品牌总体销量要实现70万辆目标,全面覆盖主流市场的细分市场,使上汽自主品牌成为强势品牌.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/李文科; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。