〔芝加哥期市〕玉米和小麦下跌,美国减赤计划前景和欧债危机打压市场

路透吉隆坡11月21日电---美国玉米和小麦期货周一在亚洲市场早盘下滑,因存在欧债危机忧虑,且美国削减债务的计划可能失败,抵消了有关美国经济第四季或将反弹的乐观情绪.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货合约Cc1下滑0.45%至每蒲式耳6.07-1/2美元,为连续第四个交易日下降.

12月小麦期货合约Wc1下降0.17%至每蒲式耳5.97-1/4美元,上周下挫3.3%,受欧元区相关忧虑和全球供应充沛的影响.