〔芝加哥期市〕玉米和小麦下跌,美国减赤计划前景和欧债危机打压市场

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡11月21日电---美国玉米和小麦期货周一在亚洲市场早盘下滑,因存在欧债危机忧虑,且美国削减债务的计划可能失败,抵消了有关美国经济第四季或将反弹的乐观情绪.
芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货合约Cc1下滑0.45%至每蒲式耳6.07-1/2美元,为连续第四个交易日下降.
12月小麦期货合约Wc1下降0.17%至每蒲式耳5.97-1/4美元,上周下挫3.3%,受欧元区相关忧虑和全球供应充沛的影响.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。