〔中国汇市〕人民币兑美元稍涨,外汇占款四年来首降打压升值预期

* 人民币兑美元午盘稍涨

* 10月外汇占款呈现近四年来的首次下降

* 投资者对人民币资产的态度愈发谨慎

* 未来人民币升值步伐受压制

路透上海11月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周一午盘追随中间价微幅上涨.受海外经济持续疲软冲击,10月中国外汇占款呈现近四年来的首次下降.投资者对人民币资产的态度愈发谨慎,未来将压制人民币升值步伐.

北京时间12:47,人民币兑美元即期报6.3546元,较上日收盘6.3554元微涨.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3522元,上日中间价为6.3548元.

中国人民银行稍早公布数据显示,10月末外汇占款馀额为25.4869万亿元人民币.据此计算,当月外汇占款下降了248.92亿元,为近四年来次下降.[ID:nCN1231758]

上海一银行交易员指出,外汇占款数据表明,欧债危机的迷雾持续笼罩,令投资者更趋保守,部分资金从新兴经济体流向成熟市场.如果欧洲始终不能走出债务危机的阴霾,国内资金流出的状态恐将具有持续性,将对人民币形成打压.

"我们是新兴市场,有风险的话一定是流向成熟市场的,最靠谱的就是流向美国国债、美元那边,所以结合最近美元指数的走势,还是能说明点问题,"他表示.

中国副总理王岐山周一表示,当前全球经济形势十分严峻,当务之急是确保经济复苏.此外,国务院总理温家宝指出,中国正密切关注人民币汇率近期的新变化,将增强人民币汇率双向浮动的弹性.[ID:nCN1231276][ID:nCN1230510]

王岐山的讲话,是国内高层决策者迄今对于全球经济发表的最为悲观的预测.上述交易员认为,短期内美元的避险功能更显突出,一味笃定人民币大幅升值将略显草率.目前的汇价已基本实现均衡,升值预期较此前已经受到明显打压.

北京时间12:50,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3355/95,上日尾盘为6.3320元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3540/00元,上日尾盘报6.3570元.

东京汇市欧元周一在亚洲市场持稳,上周尾段的逼空行情动能殆尽,市场对西班牙中间偏右的反对党在大选中获胜的消息持谨慎乐观的看法.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)