〔全球经济〕当前形势十分严峻,当务之急是确保复苏--中国副总理

路透成都11月21日电---中国副总理王岐山周一表示,当前全球经济形势十分严峻,当务之急是确保经济复苏.

王岐山在成都举行的中美商贸联委会会议(JCCT)上并指出,中美双方应共同努力寻求经济均衡增长.

新华社上周末报导曾援引王岐山称,当前全球经济形势十分严峻,国际金融危机引发的世界经济衰退将长期化.在此环境下,中国要执行好稳健的货币政策.[ID:nCN1230970](完)