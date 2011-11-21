〔全球经济〕当前形势十分严峻,当务之急是确保复苏--中国副总理

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透成都11月21日电---中国副总理王岐山周一表示,当前全球经济形势十分严峻,当务之急是确保经济复苏.
王岐山在成都举行的中美商贸联委会会议(JCCT)上并指出,中美双方应共同努力寻求经济均衡增长.
新华社上周末报导曾援引王岐山称,当前全球经济形势十分严峻,国际金融危机引发的世界经济衰退将长期化.在此环境下,中国要执行好稳健的货币政策.[ID:nCN1230970](完)
--编译 康熙泽; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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