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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--11月22日****

路透11月22日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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11月22日(二)

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差17.95 顺差18.5

0930 英国公共部门收支短差(亿英镑) 10月 盈馀9.0 短差198.8

公共部门净借款(亿英镑) 37.5 113.8

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月19日当周 -- +0.3%

1330 美国企业获利 第三季初值 -- +4.3%

1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.5% +2.5%

GDP隐性平减指数 +2.5% +2.5%

最终销售 3.8% +3.6%

个人消费支出(PCE)物价指数 +2.4% +2.4%

核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%

1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 +0.5% +0.5%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.4%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月19日当周 -- +3.3%

1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 -- 负6

1500 欧元区消费者信心 11月 负19.90

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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11月20日(日)

2350 日本出口(较上年同期) 10月 -3.7% --

进口(较上年同期) 17.9% --

贸易收支(亿日圆) 逆差2,738 --

11月21日(一)

0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 9月 赤字25 --

(经季节调整)(亿欧元) 盈馀5 --

0900 欧元区净投资流动(亿欧元) 9月 流入135 --

0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 10月 逆差8.08 --

1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 9月 +0.3% --

1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 10月 负0.13 --

1500 美国成屋销售年率(万户) 10月 497 480(完)

--整理 石冠兰/丁琦 ;审校 孙茉莉

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