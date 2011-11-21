主要国家经济指标预测--11月22日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月22日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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11月22日(二)
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差17.95 顺差18.5
0930 英国公共部门收支短差(亿英镑) 10月 盈馀9.0 短差198.8
公共部门净借款(亿英镑) 37.5 113.8
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月19日当周 -- +0.3%
1330 美国企业获利 第三季初值 -- +4.3%
1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.5% +2.5%
GDP隐性平减指数 +2.5% +2.5%
最终销售 3.8% +3.6%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.4% +2.4%
核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%
1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 +0.5% +0.5%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.4%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月19日当周 -- +3.3%
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 -- 负6
1500 欧元区消费者信心 11月 负19.90
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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11月20日(日)
2350 日本出口(较上年同期) 10月 -3.7% --
进口(较上年同期) 17.9% --
贸易收支(亿日圆) 逆差2,738 --
11月21日(一)
0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 9月 赤字25 --
(经季节调整)(亿欧元) 盈馀5 --
0900 欧元区净投资流动(亿欧元) 9月 流入135 --
0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 10月 逆差8.08 --
1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 9月 +0.3% --
1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 10月 负0.13 --
1500 美国成屋销售年率(万户) 10月 497 480(完)
--整理 石冠兰/丁琦 ;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。