〔韩国经济〕进一步放松货币政策将提升经济面临的潜在危险--KDI

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月20日电---韩国政府智库--韩国开发研究院(KDI)周日表示,因内需降温,韩国今年经济成长将慢于预估,但又不会慢到令央行很快下调利率的程度.
KDI在一份报告中称,今年韩国经济或成长3.6%,去年为成长6.2%.KDI之前5月时的预估为今年经济成长4.2%.
最新预估低于央行预估的4.3%和10月发布的路透调查中分析师预估中值的3.9%.
KDI一位研究员Lee Jae-joon对记者说,"目前实质利率水平处于负值已达两年多的时间,我们推断若进一步放松货币政策,将提升经济面临的潜在危险."
KDI事实上上调了今年的通胀率预估至4.4%,这将是1997/1998亚洲金融危机以来的第二高水准.该研究院之前的通胀率预估为4.1%.
KDI隶属于企划财政部,会就关键的政府课题作出研究报告.
该研究院表示,韩国经济在2012年将温和复苏,料成长3.8%.(完)
--编译 侯向明;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。