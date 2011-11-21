〔韩国经济〕进一步放松货币政策将提升经济面临的潜在危险--KDI

路透首尔11月20日电---韩国政府智库--韩国开发研究院(KDI)周日表示,因内需降温,韩国今年经济成长将慢于预估,但又不会慢到令央行很快下调利率的程度.

KDI在一份报告中称,今年韩国经济或成长3.6%,去年为成长6.2%.KDI之前5月时的预估为今年经济成长4.2%.

最新预估低于央行预估的4.3%和10月发布的路透调查中分析师预估中值的3.9%.

KDI一位研究员Lee Jae-joon对记者说,"目前实质利率水平处于负值已达两年多的时间,我们推断若进一步放松货币政策,将提升经济面临的潜在危险."

KDI事实上上调了今年的通胀率预估至4.4%,这将是1997/1998亚洲金融危机以来的第二高水准.该研究院之前的通胀率预估为4.1%.

KDI隶属于企划财政部,会就关键的政府课题作出研究报告.

该研究院表示,韩国经济在2012年将温和复苏,料成长3.8%.(完)