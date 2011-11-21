〔中国经济〕国土部鼓励有条件地方进行农村集体土地股份制改革

路透北京11月21日电---中国政府针对农村土地权益的新政策初现端倪,国土资源部副部长王世元日前表示,要积极稳妥推进农村土地使用制度改革,凡有条件的地方,鼓励集体土地股份制改革.

人民日报周一引述王世元在一学术年会上表示,鼓励有条件的地方成立集体土地农业经合组织、股份合作社或股份公司等,使农民对集体资产享有充分的股权,以充分体现农民作为成员的财产权益.

他认为,要健全土地要素市场配置和政府调控机制.对依法取得的农村集体经营性建设用地,通过统一有形的土地市场、以公开规范的方式转让土地使用权,要深化推进征地制度改革,切实维护农民的土地合法权益.

"要落实征地补偿安置制度.依照现行法律和政策,应及时足额给予农村集体经济组织和农民合理补偿,确保被征地农民生活水平有提高、长远生计有保障."王世元在谈到征地、拆迁中如何保护农民土地合法权益的问题时表示.

近几年,中国各地因拆迁、土地征用,农民未能得到合理补偿引发的群体事件层出不穷,有学者指出,这些事件背後皆与土地被徵收、征用有关,土地改革已近临界点.

11月9日,中国几大部委联合发布《关于农村集体土地确权登记发证的若干意见》,以加快农村集体土地登记确权发证工作,根据相关文件的要求,将力争三年将农村集体土地所有权证确认到每个具有所有权的农民集体经济组织,这或许正是在为农村集体土地股份制改革做好准备.(完)