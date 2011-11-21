〔澳洲金融〕明富环球澳洲业务被关闭,此前未能寻获买主--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼11月19日电---澳洲一家报纸周六报导称,破产美国期货经纪商--明富环球(MF Global)MFGLQ.PK的澳洲业务已被破产管理人德勤(众信)关闭,此前未能找到买主.
该报纸报导,该部门的雇员周五已被告知,其所在的业务已经结束,多数人失去工作.
德勤新闻发言人对路透表示,该报纸披露的一般性信息属实,但拒绝进一步置评.
面对明富环球的破产,澳洲政府首先在周六公布了一份讨论报告,旨在改革监管制度,并加强对衍生品场外交易(OTC)客户的保护.(完)
--编译 王翔琼;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。