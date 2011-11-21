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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 10:51 BJT

〔澳洲金融〕明富环球澳洲业务被关闭,此前未能寻获买主--报导

路透悉尼11月19日电---澳洲一家报纸周六报导称,破产美国期货经纪商--明富环球(MF Global)MFGLQ.PK的澳洲业务已被破产管理人德勤(众信)关闭,此前未能找到买主.

该报纸报导,该部门的雇员周五已被告知,其所在的业务已经结束,多数人失去工作.

德勤新闻发言人对路透表示,该报纸披露的一般性信息属实,但拒绝进一步置评.

面对明富环球的破产,澳洲政府首先在周六公布了一份讨论报告,旨在改革监管制度,并加强对衍生品场外交易(OTC)客户的保护.(完)

--编译 王翔琼;审校 郑茵

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