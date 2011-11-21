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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 10:20 BJT

《外汇动态》空头回补推升欧元/澳元至五周高位,因美元本周或下滑

0156GMT--空头回补推动欧元兑澳元EURAUD=上涨,攀升至五周高位1.3589澳元,亦约五周来首次升穿200日移动均线.

欧元兑英镑EURGBP=D4亦上扬0.4%至0.8589英镑,欧元兑美元EUR=持平于1.3525美元.

数名交易商称,欧元在美元本周可能下滑的揣测推动下走升.美国超级委员会仍难以敲定协议,美国国会达成减赤协议的期望愈发渺茫,令美元前景堪忧.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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