〔欧洲金融〕欧盟执委巴尼尔:若先加强预算监管,则欧元债券构想可行

路透巴黎11月20日电---欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)周日表示,赞成欧元区国家发行共同债券,但警告说首先需要对各国预算施加更严格监管.

数位欧盟消息人士本周告诉路透,执委会将在周三建议取得监管各成员国预算的新权力,以此作为接受欧元债券构想的交换条件.

"我认为共同债券的想法还不错,不过前提条件是协作、监管、共同治理、以及更广范围内的欧洲预算,"他在接受法国电视五台(France 5)采访时说.

当问及反对欧元债券提法的德国是否会作出让步时,他表示,"一旦德国对我们共同管理经济的能力有信心,就会让步."(完)