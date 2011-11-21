〔欧洲金融〕欧盟执委巴尼尔:若先加强预算监管,则欧元债券构想可行

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透巴黎11月20日电---欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)周日表示,赞成欧元区国家发行共同债券,但警告说首先需要对各国预算施加更严格监管.
数位欧盟消息人士本周告诉路透,执委会将在周三建议取得监管各成员国预算的新权力,以此作为接受欧元债券构想的交换条件.
"我认为共同债券的想法还不错,不过前提条件是协作、监管、共同治理、以及更广范围内的欧洲预算,"他在接受法国电视五台(France 5)采访时说.
当问及反对欧元债券提法的德国是否会作出让步时,他表示,"一旦德国对我们共同管理经济的能力有信心,就会让步."(完)
--编译 艾茂林;审校 戴素萍
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。