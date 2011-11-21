《中国报摘》--其他报纸重要消息11月21日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**经济参考报**
--中国社会科学院副院长李扬认为,全球经济已进入长期波动和低速增长期,且可能还要延续5-10年,这对中国经济增长方式转变施压.同时,伴随通胀见顶,经济增速放缓,中国经济也已出现趋势性变化,且宏观政策应进行一定调整.
**东方早报**
--上海通用总经理叶永明表示,上海通用拿下今年狭义乘用车(轿车、运动型多功能车SUV、多用途汽车MPV)销量冠军宝座已无悬念,预计销量会超过120万辆.今年车市增速放缓,但仍然看好明年车市,预计增幅在8%-10%,最极端情况下也有6%的增长.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 林高丽
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。