《中国报摘》--其他报纸重要消息11月21日(II)

--中国社会科学院副院长李扬认为,全球经济已进入长期波动和低速增长期,且可能还要延续5-10年,这对中国经济增长方式转变施压.同时,伴随通胀见顶,经济增速放缓,中国经济也已出现趋势性变化,且宏观政策应进行一定调整.

--上海通用总经理叶永明表示,上海通用拿下今年狭义乘用车(轿车、运动型多功能车SUV、多用途汽车MPV)销量冠军宝座已无悬念,预计销量会超过120万辆.今年车市增速放缓,但仍然看好明年车市,预计增幅在8%-10%,最极端情况下也有6%的增长.(完)