〔英国经济〕欧元区危机对英国经济带来"寒蝉效应"--首相卡梅伦

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦11月21日电---英国首相卡梅伦周一表示,欧元区危机正在对英国经济带来"寒蝉效应",此前他制定一项4亿英镑(6.3亿美元)的计划,以期刺激房屋建筑业.
该计划很可能成为下周将宣布的多项措施之一,保守党领导的政府希望向经济注入活力.由于受危机冲击的欧元区经济活动枯竭,令英国经济有重返衰退的风险.
"欧元区危机向市场发出警示,并对包括我们国家在内的许多国家带来寒蝉效应,"卡梅伦对英国工业联盟(CBI)发表演讲的摘要显示.
他补充道,"当晚间新闻都是关于欧洲升息以及对未来的不确定之时,这会影响企业和消费者信心并不奇怪."
"我非常清楚英国经济的出路何在.这可用一句话概括.我们需应对我们的债务问题,并寻求经济成长."
英国财政大臣奥斯本11月29日将在议会发表秋季声明.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
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