〔欧洲金融〕欧洲央行必须遵循欧盟条约所赋予的职责--德国央行总裁

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透柏林10月19日电---欧洲央行管委会成员、德国央行总裁魏德曼表示,欧洲央行只有在不损害其对抗通胀的政策目标的前提下,才能对陷入财政困境的欧元区成员国施以援手.
在接受的德国电台Deutschlandradio Kultur专访时,魏德曼反驳了法国等国所提、欧洲央行应进行更强有力的干预以遏制欧元区债务危机蔓延的呼吁.
魏德曼称,"欧元体系的的任务是维护货币系统稳定.只要确保这个目标,我们就能对那些应对财政稳定负责的国家提供支持,我们正在这样做."
"我们目前被要求扩大欧盟条约赋予欧央行的责任.我认为欧元区并不会因为欧央行超越了所赋予的职责或违背了欧盟条约,而获得市场的信心."(完)
--编译 张荻;审校 张若琪
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。