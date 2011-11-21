〔中国农业〕中粮投资逾20亿菜子油项目投产,助缓食用油依存度攀高局面

路透北京11月21日电---中粮集团周日宣布,投资逾20亿元人民币的菜子油项目建成投产,预计全部投产後将使其成为中国最大的菜子油加工企业,并将缓解中国食用油对外依存度连攀新高的严峻局面.

新华社报导称,中粮菜子油项目位于安徽巢湖、湖北黄冈、荆州和重庆江津四地.预计全部投产後,中粮菜子油产能达300万吨/年.

报导并称,食用油一直是中国粮食安全的短板.目前全球60%左右的大豆出口到中国市场,表明了中国城乡居民食用油急剧升高的对外依存度.这里面最显着的标志,就是近10年间进口大豆席卷中国、国内油菜子种植困难重重.

中国油菜子种植广泛分布于长江流域,产量长期居世界一、二位.2002年以前,菜子油一直是中国第一大油脂消费品种.但到2011年,菜子油在国内油脂供应的占比下滑到23%,居大豆油、棕榈油之後.

中粮集团董事长宁高宁称,解决国家粮食安全中的油料短板,落实国务院提出的多油并举战略,关键在油菜子.必须避免油菜子重蹈本土大豆产业的覆辙,避免种植农户赔钱的局面.

文章分析指出,中国菜油单产是豆油的两倍,在可耕地日益紧缺的基本国情下,要有效解决粮油争地的矛盾,提高耕地利用效率,油菜子在国产油料中最具前途.

中粮集团是中国最大的粮食贸易、农产品及食品加工企业.中粮油控股(0606.HK)、中国食品(0506.HK)及中粮包装(0906.HK)等,均是其旗下上市公司.(完)