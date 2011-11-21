〔中国外汇〕保持打击"热钱"高压态势,防范和化解异常资金流动风险--外管局

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京11月21日电---中国国家外汇管理局副局长邓先宏称,中国将继续严厉打击跨境资金违规流动,特别是对"热钱"流入保持高压态势,切实防范和化解异常资金流入流出的金融风险.
刊登在外管局网站的新闻稿援引邓先宏的话称,中国将进一步提升检查手段,不断完善"外汇非现场检查系统",根据外汇收支形势的变化及时调整监测指标,进一步加大对异常资金流出的非现场检查力度.
2011年上半年,共查处各类外汇违法违规案件1,865件,涉案金额超过160亿美元,较去年同期分别增长26.2%和26.9%;共处行政罚没款2.6亿元人民币,而2010年全年罚没款总额是2.43亿元.(完)
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--发稿 李文科;审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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