版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 21日 星期一 10:35 BJT

〔中国外汇〕保持打击"热钱"高压态势,防范和化解异常资金流动风险--外管局

路透北京11月21日电---中国国家外汇管理局副局长邓先宏称,中国将继续严厉打击跨境资金违规流动,特别是对"热钱"流入保持高压态势,切实防范和化解异常资金流入流出的金融风险.

刊登在外管局网站的新闻稿援引邓先宏的话称,中国将进一步提升检查手段,不断完善"外汇非现场检查系统",根据外汇收支形势的变化及时调整监测指标,进一步加大对异常资金流出的非现场检查力度.

2011年上半年,共查处各类外汇违法违规案件1,865件,涉案金额超过160亿美元,较去年同期分别增长26.2%和26.9%;共处行政罚没款2.6亿元人民币,而2010年全年罚没款总额是2.43亿元.(完)

更多细节,请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)

--发稿 李文科;审校 乔艳红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐