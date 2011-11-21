法国总统萨科齐应对欧债危机受推崇,支持率回升

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(本文由路透中文网编译)
路透巴黎11月20日电---周日发布的民调显示，法国总统萨科齐支持率略回升，这主要归功于他对欧债危机的应对，不过多数人对他的国内政策感到不满。
法国《星期日报》发布的IFOP-JDD民调显示，34%的受访者对萨科齐的政策表示满意，上升了3个百分点，结束了连续三个月下滑的局面。
萨科齐在过去一年试图改善形象，为明年4月竞选连任作准备，届时将迎接热门人选、社会党候选人欧兰德（Francois Hollande）的挑战。
此项最新民调中，受访者称萨科齐在国际事务方面的表现不错，但多达66%的受访者对他在处理国内政治及社会事务中的表现感到不满。
法国面临削减公共赤字的压力，不过与此关系更密切的不是总统萨科齐，而是总理菲永。最新民调显示，菲永支持率下降2个百分点至44%。
欧兰德是明年总统大选的热门人选，周三的一项民调显示，60%的法国选民认为萨科齐不能获选连任。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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