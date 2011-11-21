〔欧洲经济〕匈牙利经济部长表示,政府不会改变经济政策--电视

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透布达佩斯11月20日电---匈牙利经济部长Gyorgy Matolcsy周日对公共电视表示,该国政府不会改变经济政策,因国际货币基金组织(IMF)和欧盟都承认匈牙利已成功削减债务及预算赤字.
匈牙利经济部曾在周五表示,匈牙利政府期望与IMF和欧盟明年初签署新协议,但预计该协议不会包含新的撙节举措.
Matolcsy周日对M1电视称,欧盟和IMF代表团均认为明年匈牙利赤字水平将降至不到经济产量的3%,经常账将实现盈馀,这意味着该国政府已成功恢复财政平衡.
"我们赢取了重要的战役,欧盟执委会和IMF代表团...承认匈牙利已恢复财政平衡,明年末赤字..将低于3%,"Matolcsy称.
他认为匈牙利需要从IMF和欧盟获取新信用额度,或安全网,以激活经济成长,同时保护经济免受日益严重的欧债危机影响.
"我们不会改变经济政策,没有必要这样,"他并表示.(完)
--编译 石冠兰; 审校 白云
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