〔全球经济〕当前形势严峻,当务之急是确保复苏--中国副总理(更新版)

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路透成都11月21日电---中国副总理王岐山周一表示,当前全球经济形势依然十分严峻,中美双方应共同努力寻求经济均衡增长.

"全球经济形势依然十分严峻,当务之急是确保经济复苏,"王岐山在成都举行的中美商贸联委会会议(JCCT)上指出.

新华社上周末报导曾援引王岐山称,当前全球经济形势十分严峻,国际金融危机引发的世界经济衰退将长期化.在此环境下,中国要执行好稳健的货币政策.他负责管理中国的金融和贸易政策.[ID:nCN1230970]