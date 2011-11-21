〔欧洲金融〕德国前总理预期欧洲央行将进一步干预提供"最後防线"

路透柏林11月18日电---德国前总理施罗德周五表示,倘若欧元区成员国的财务状况变得难以为继,欧洲央行(ECB)将进一步干预以扶助处境挣扎的成员国.

目前为止,施罗德是德国国内支持欧洲央行全力干预的最具份量政治人物;现任德国总理梅克尔认为,此举将逾越欧洲央行致力于控制通胀的职责.

"倘若意大利、西班牙,甚至法国情况也恶化,欧洲央行将明确表示将竭尽全力干预以保卫欧元,作为最後的救助手段,"施罗德向电台MDR Info表示.(完)