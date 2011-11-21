〔欧洲金融〕德国前总理预期欧洲央行将进一步干预提供"最後防线"

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透柏林11月18日电---德国前总理施罗德周五表示,倘若欧元区成员国的财务状况变得难以为继,欧洲央行(ECB)将进一步干预以扶助处境挣扎的成员国.
目前为止,施罗德是德国国内支持欧洲央行全力干预的最具份量政治人物;现任德国总理梅克尔认为,此举将逾越欧洲央行致力于控制通胀的职责.
"倘若意大利、西班牙,甚至法国情况也恶化,欧洲央行将明确表示将竭尽全力干预以保卫欧元,作为最後的救助手段,"施罗德向电台MDR Info表示.(完)
--编译 肖群英;审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选