〔中国外汇〕保持打击热钱高压态势,防范和化解异常资金流动风险--外管局(更新版)

中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，1月中国贸易数据影响有限
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
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* 保持打击"热钱"高压态势
* 进一步加大对异常资金流出的非现场检查力度
* 不断完善"外汇非现场检查系统"
路透北京11月21日电---中国国家外汇管理局副局长邓先宏称,中国将继续严厉打击跨境资金违规流动,特别是对"热钱"流入保持高压态势,切实防范和化解异常资金流入流出的金融风险.
周一刊登在外管局网站的新闻稿并称,中国将进一步提升检查手段,不断完善"外汇非现场检查系统",根据外汇收支形势的变化及时调整监测指标,进一步加大对异常资金流出的非现场检查力度.
"在强化对企业、银行和个人异常资金流入的非现场监测的同时,进一步加大对异常资金流出的非现场检查力度,"邓先宏表示.
为加强对"热钱"等违法违规资金流动的监测预警,近年来外管局提升和完善了非现场检查手段.2010年"外汇非现场检查系统"在全国正式推广,该系统拥有覆盖面广,信息搜索能力强等特点.
人民币升值和美元疲软令"热钱"流入压力增大.2011年上半年,外管局共查处各类外汇违法违规案件1,865件,涉案金额超过160亿美元,较去年同期分别增长26.2%和26.9%;共处行政罚没款2.6亿元人民币,而2010年全年罚没款总额是2.43亿元.
8月外管局还宣布削减了2011年度境内银行融资性对外担保指标规模,以打击打击热钱流入,并规定暂不受理境内房地产企业为其境外子公司在境外发行债券提供对外担保的申请.[ID:nCN1902571](完)
更多细节,请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)
--发稿 李文科/邵晓忆; 审校 乔艳红/丁淑琴
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.16%至94.03；SDR篮子指数升至95.5，BIS篮子指数升至95.29。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.84%，SDR篮子指数升0.00%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8819 -109 欧元 7.3306 189 日圆 6.0674 725 港元 0.8871 -15.5 英镑 8.5972
路透上海2月10日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约66点。