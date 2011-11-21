〔中国外汇〕保持打击热钱高压态势,防范和化解异常资金流动风险--外管局(更新版)

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* 保持打击"热钱"高压态势

* 进一步加大对异常资金流出的非现场检查力度

* 不断完善"外汇非现场检查系统"

路透北京11月21日电---中国国家外汇管理局副局长邓先宏称,中国将继续严厉打击跨境资金违规流动,特别是对"热钱"流入保持高压态势,切实防范和化解异常资金流入流出的金融风险.

周一刊登在外管局网站的新闻稿并称,中国将进一步提升检查手段,不断完善"外汇非现场检查系统",根据外汇收支形势的变化及时调整监测指标,进一步加大对异常资金流出的非现场检查力度.

"在强化对企业、银行和个人异常资金流入的非现场监测的同时,进一步加大对异常资金流出的非现场检查力度,"邓先宏表示.

为加强对"热钱"等违法违规资金流动的监测预警,近年来外管局提升和完善了非现场检查手段.2010年"外汇非现场检查系统"在全国正式推广,该系统拥有覆盖面广,信息搜索能力强等特点.

人民币升值和美元疲软令"热钱"流入压力增大.2011年上半年,外管局共查处各类外汇违法违规案件1,865件,涉案金额超过160亿美元,较去年同期分别增长26.2%和26.9%;共处行政罚没款2.6亿元人民币,而2010年全年罚没款总额是2.43亿元.

8月外管局还宣布削减了2011年度境内银行融资性对外担保指标规模,以打击打击热钱流入,并规定暂不受理境内房地产企业为其境外子公司在境外发行债券提供对外担保的申请.[ID:nCN1902571](完)

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