《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:早盘中段从高位滑落

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼11月21日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲时段仍获得支撑,但在临近早盘收市时从高位滑落.
交易商在早盘初几乎未对周末的一系列负面报导/文章作出反应,直到美国股票期货市场低开,刺激风险货币随之走低.
市场似乎相信美国国会负责商议削减1.2万亿(兆)美元赤字的超级委员会将亮出绝招,当他们摇晃白旗表示可能无果而终时,美国股票期货市场下挫约1.0%.这损及商品货币,澳元/美元领跌.
欧元/美元似乎未受到影响(市场已经做空!),令美元兑日圆以外亚洲货币持稳,美元/坡元最新报1.3000,低于稍早高位1.3035.(完)
--编译 肖群英;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。