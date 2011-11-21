版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 11:21 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:早盘中段从高位滑落

IFR悉尼11月21日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲时段仍获得支撑,但在临近早盘收市时从高位滑落.

交易商在早盘初几乎未对周末的一系列负面报导/文章作出反应,直到美国股票期货市场低开,刺激风险货币随之走低.

市场似乎相信美国国会负责商议削减1.2万亿(兆)美元赤字的超级委员会将亮出绝招,当他们摇晃白旗表示可能无果而终时,美国股票期货市场下挫约1.0%.这损及商品货币,澳元/美元领跌.

欧元/美元似乎未受到影响(市场已经做空!),令美元兑日圆以外亚洲货币持稳,美元/坡元最新报1.3000,低于稍早高位1.3035.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐