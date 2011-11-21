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公司新闻(中文) | 2011年 11月 21日 星期一 11:17 BJT

〔标题新闻〕巴克莱执行长称欧洲银行业未来12个月将有一波整合潮,各行将专注优势业务--报导

注:巴克莱执行长Bob Diamond在接受新加坡Business Times访问时作如上表示

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E7ML0A8]

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