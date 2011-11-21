《日本经济焦点》10月出口按年降幅远超预期,受日圆升值和全球放缓影响

* 日本10月出口较上年同期减少3.7%,降幅大于市场预估的0.3%

* 贸易收支转为逆差,因能源进口增加

* 决策者对日圆升值和欧债危机扩散风险保持警惕

* 日本央行仍面临进一步放宽政策的压力

路透东京11月21日电---日本10月出口按年降幅创下五个月最高,这一逊于预期的结果暗示,未来还将出现更多疲势,因日圆升值,及全球成长乏力打压尚在康复期间的日本经济.

尽管日本经济上季度实现1.5%的增长率,从3月震灾和核危机导致的衰退中复苏,但在10-12月当季预计将急剧放缓.很多日本出口商的重要制造基地--泰国遭遇严重洪灾,料将加剧日本遭受的外部负面影响.

日本10月出口较上年同期下滑3.7%,远高于分析师预估的下降0.3%,数据公布前,日本央行曾警告,欧债问题已经影响到日本和新兴经济体.

日本9月出口增长了2.3%,而10月出口创下5月以来最大按年降幅,5月降幅为10.3%.原因在于日圆升值,导致半导体和其它电子产品出货量下降.