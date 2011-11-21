《日本经济焦点》10月出口按年降幅远超预期,受日圆升值和全球放缓影响

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 日本10月出口较上年同期减少3.7%,降幅大于市场预估的0.3%
* 贸易收支转为逆差,因能源进口增加
* 决策者对日圆升值和欧债危机扩散风险保持警惕
* 日本央行仍面临进一步放宽政策的压力
路透东京11月21日电---日本10月出口按年降幅创下五个月最高,这一逊于预期的结果暗示,未来还将出现更多疲势,因日圆升值,及全球成长乏力打压尚在康复期间的日本经济.
尽管日本经济上季度实现1.5%的增长率,从3月震灾和核危机导致的衰退中复苏,但在10-12月当季预计将急剧放缓.很多日本出口商的重要制造基地--泰国遭遇严重洪灾,料将加剧日本遭受的外部负面影响.
日本10月出口较上年同期下滑3.7%,远高于分析师预估的下降0.3%,数据公布前,日本央行曾警告,欧债问题已经影响到日本和新兴经济体.
日本9月出口增长了2.3%,而10月出口创下5月以来最大按年降幅,5月降幅为10.3%.原因在于日圆升值,导致半导体和其它电子产品出货量下降.
一位财务省官员表示,"源于欧债危机的全球放缓,信息科技相关需求不振,以及日圆升值使得生产转移至海外,是导致出口下降的因素."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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