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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 11:24 BJT

〔中国新债〕长虹集团周四将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透北京11月21日电---中国四川长虹电子集团有限公司周一公告称,将于周四(24日)在银行间

债市簿记建档发行10亿元人民币短期融资券,期限一年.

长虹集团旗下有上市公司四川长虹(600839.SS).

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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长虹集团 20 10 12 11/24簿记建档 中信银行 AA 11/28 11/29

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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