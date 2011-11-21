〔澳洲金融〕有担保债券无法大幅降低银行融资成本--央行助理总裁

路透悉尼11月21日电---澳洲央行助理总裁德贝尔称,发行有担保债券不太可能让澳洲银行业者大幅削减融资成本,他认为这是吸引注重安全的海外投资者的一种方式.

德贝尔在一项证券化会议上发表演说称,银行业,尤其是在欧洲,发行更多有担保债券的整体趋势是不可持续的.

德贝尔称,有担保债券的融资成本削减效果,会因无担保债权人要求获得更多补偿而遭到部分抵销.

德贝尔表示,"因此我认为,有担保债券主要是扩大潜在投资者基础,而不是银行业降低整体融资成本的一种途径."(完)