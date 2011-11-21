〔澳洲金融〕有担保债券无法大幅降低银行融资成本--央行助理总裁

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼11月21日电---澳洲央行助理总裁德贝尔称,发行有担保债券不太可能让澳洲银行业者大幅削减融资成本,他认为这是吸引注重安全的海外投资者的一种方式.
德贝尔在一项证券化会议上发表演说称,银行业,尤其是在欧洲,发行更多有担保债券的整体趋势是不可持续的.
德贝尔称,有担保债券的融资成本削减效果,会因无担保债权人要求获得更多补偿而遭到部分抵销.
德贝尔表示,"因此我认为,有担保债券主要是扩大潜在投资者基础,而不是银行业降低整体融资成本的一种途径."(完)
--编译 王翔琼;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。