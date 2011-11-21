《热点问答》欧债危机为何未导致欧元惨遭抛售?

记者 Naomi Tajitsu; 编译 艾茂林/侯向明/张若琪/张涛

路透伦敦11月18日电---虽然持续长达两年的欧债危机推动欧元计价债券收益率(殖利率)涨至纪录高位,而且有关欧元区破裂的传言四起,但欧元在外汇市场上仍表现得相对坚挺.

近来数周欧元走贬,因欧债危机解决方案难以达成导致欧元区债券收益率飙升.不过投资者并没像对待其他资产那样大举抛售欧元.

尽管欧元脱离1.42美元水准,本周触及一个月低点1.3421美元,但年内迄今涨幅仍有近2%,并且欧元近期跌幅赶不上区内二线国家公债以及欧股的降幅.

以下是有关欧元何以避免惨遭抛售的一系列问答.

**是什麽阻止欧元进一步下跌?**

欧债危机深化尚未触发投资者大举逃离欧元,因资产从高负债国家债券流向德债,没有产生外汇流出.

一些分析师亦认为,欧元跌势之所以相对温和,是因为市场揣测美国联邦储备理事会(美联储,FED)年底前料祭出更多量化宽松措施.这可能全线打击美元.

美联储主席贝南克上调了购买更多资产以支撑美国经济的可能性.

"很多人还是不相信美国年底前不会推出更多量化宽松,"法国东方汇理银行外汇分析师Adam Myers说.

"从外汇角度来看,这一点目前比欧元区的情势发展重要得多."

**押注欧元走软的仓位说明什麽?**

最新芝加哥国际货币市场(IMM)数据显示,投机客继续押注欧元进一步走软.空头部位规模处在2010年中期以来的最高位附近,当时投资者首度对希腊可能违约表示担忧.

由于8月以来欧元区债务危机恶化,所以投资者押注欧元继续走弱,扭转了今年稍早看多欧元的立场.

鉴于作空欧元的押注升高,部分投资者因而有所退缩,担心过多人持此类似立场.

如果投资者寻求对欧元跌势进行获利了结,则在一个充满了单向押注欧元走软的市场中,可能触发欧元急剧反弹.

"资产经理人在过去15周中,有14周一直在卖出.这就告诉我们投资者是多麽地看空(欧元),"瑞银集团(UBS)外汇策略师Geoffrey Yu援引该公司的资金流动数据称.

"这就是为什麽欧元并没有进一步走软...因空头庞大部位庞大,目前很难推低欧元."

**谁在买进欧元?**

瑞银集团客户资金流向显示,尽管资产经理人和企业上周出脱欧元兑瑞郎和英镑,但对冲基金却敲进欧元.

纽约梅隆银行的保管资金流向显示,包括养老基金等大型机构投资者自10月底以来一直买进欧元.

其他一些市场人士指出,欧洲银行业者在削减净外国资产仓位、以降低资产负债表风险之际,也在买入欧元.全球同业正收紧对这些欧系银行的贷款标准.

摩根士丹利汇市策略师主管Hans Redeker说,如果必须削减资产负债表规模,最可能削减的资产就是融资货币与标的资产货币不同的资产.

分析师指出,结果之一就是造成欧元兑捷克克朗和波兰币等东欧货币自10月底以来上扬2.5%.

**选择权市场有何建议?**

选择权市场显示,投资者正在积极行动,以避免欧元进一步波动与疲弱给自己造成损失,尽管欧元在现货市场一直很强韧.

一个月期欧元/美元风险逆转指标EUR1MRR=ICAP接近4.0%,偏向欧元卖权,上周一度升至4.2%的纪录高位.风险逆转指标用于衡量卖权与买权的需求情况.

这表明在一个月期内,欧元卖权享受较高的溢价.而在三个月或者更长期限内,欧元卖权溢价数周来一直处于纪录高位.

这导致一个月风险逆转指标与不断扩大的意大利/德国公债利差之间的正相关关联更加紧密,预示利差扩大可能进一步推高欧元卖权的溢价.

观看欧元风险逆转指标与意大利/德国公债利差图表,请点击(link.reuters.com/pyg25s).

**什麽因素会引发欧元下跌?**

分析师认为,如果投资者撤出德国公债,欧元将面临危险时刻.德国公债遭到抛弃,将显示欧元区存在解体的真实可能性,或者欧元区可能分裂成强国与弱国两个阵营.

这将导致市场大规模抛售欧元,投资者逃离最安全的欧元区资产,转而追捧美国公债和黄金的流动性.

"人们日益感觉到,把钱放在德国资产上面不能保证安全,"法国农业信贷银行(Credit Agricole)的Myers表示.

目前,10年期美国公债收益率略高于德国公债,但分析师表示,如果德国公债收益率上升和美国公债收益率下降导致二者之间的利差方向逆转,将表明避险资金流向美国.

Myers预计,未来几周美国公债的表现将优于德国公债,这可能在明年3月底之前把欧元打压至1.30美元以下.(完)