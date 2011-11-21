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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 11:35 BJT

〔中国新债〕星星集团下周一将发行2亿元短期融资券,期限一年

路透北京11月21日电---中国星星集团有限公司周一公告称,将于下周一(28日)在银行间

债市簿记建档发行2亿元人民币短期融资券,期限一年.

星星集团旗下有上市公司水晶光电(002273.SZ).

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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星星集团 4 2 12 11/28簿记建档 兴业银行 A+ 11/29 11/30

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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