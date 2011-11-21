版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 21日 星期一 12:54 BJT

〔日本金融〕需在2013年10月後首次提高消费税--财务副大臣五十岚文彦

路透东京11月21日电---日本财务副大臣五十岚文彦周一表示:

* 鉴于税收和社会福利改革,需要在2013年10月後首次提高消费税

* 首次提高後消费税率可能达到7-8%,随後到2015年4-10月将再次上调

* 个人认为若消费税率不提高至17%左右,社会福利体系将难以维持

* 下一财年的新债发行规模必须控制在44万亿日圆以下(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐