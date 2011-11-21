〔日本金融〕需在2013年10月後首次提高消费税--财务副大臣五十岚文彦

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月21日电---日本财务副大臣五十岚文彦周一表示:
* 鉴于税收和社会福利改革,需要在2013年10月後首次提高消费税
* 首次提高後消费税率可能达到7-8%,随後到2015年4-10月将再次上调
* 个人认为若消费税率不提高至17%左右,社会福利体系将难以维持
* 下一财年的新债发行规模必须控制在44万亿日圆以下(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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