《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--11月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月21日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.
以下为本周内(2011年11月21日-11月25日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:
一.资金占用因素:
1.新股发行
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
11/22 沪 凤凰传媒 780928 不超过50,900 8.00-8.80 57.63-63.40 中金公司 11/25
11/25 深 棒杰股份 002634 1,670 -- -- 新 时 代 11/30
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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,101.20亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1228840]
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2.基金发行
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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
东方增长中小盘 东方基金 邮储银行 中国银行、申银万国等 11/21-12/23
混合基金
华安科技动力 华安基金 工商银行 农业银行、银河证券等 11/21-12/16
股票基金
景顺长城核心 景顺长城 农业银行 交通银行、海通证券等 11/21-12/16
竞争力股票基金
建信双息 建信基金 中信银行 工商银行、国泰君安等 11/21-12/9
红利债券基金
国投瑞银瑞源 国投瑞银 民生银行 农业银行、第一创业等 11/21-12/9 募集的上限为50亿元人民币
保本混合基金 (不包括募集期利息)
平安大华深证 平安大华 中国银行 交通银行、招商证券等 11/14-12/16
300指数增强基金
信诚全球商品 信诚基金 境内:中国银行 平安证券、国海证券等 11/9-12/14 预定募集规模为25亿元
主题基金(QDII)(FOF)(LOF) 境外:中国银行(香港)
富国产业债基金 富国基金 工商银行 建设银行、申银万国等 11/16-12/9
国投瑞银新兴 国投瑞银 建设银行 中国银行、中银国际等 11/10-12/7
产业混合基金(LOF)
浦银安盛增利 浦银安盛 上海银行 招商银行、信达证券等 11/7-12/7
分级债券基金(封闭期三年)(LOF)
华富中小板 华富基金 建设银行 招商银行、信达证券等 11/15-12/6
指数增强基金
华安信用 华安基金 工商银行 农业银行、光大证券等 11/15-12/6
四季红债券基金
嘉实周期 嘉实基金 工商银行 中国银行、国泰君安等 11/7-12/6
优选股票基金
银华中证内地 银华基金 中国银行 交通银行、光大证券等 11/7-12/2
资源指数分级基金
申万菱信 申万菱信 工商银行 农业银行、申银万国等 11/1-12/2
可转换债券基金
长盛同禧信用 长盛基金 中国银行 工商银行、中信建投等 10/31-12/2
增利债券基金
长盛同瑞中证 长盛基金 农业银行 中国银行、中信建投等 11/7-11/30
200指数分级基金
易方达双债 易 方 达 建设银行 中国银行、平安证券等 11/7-11/29
增强债券基金
财通价值 财通基金 工商银行 交通银行、财通证券等 10/27-11/28
动量混合基金
鹏华丰泽分级 鹏华基金 邮储银行 农业银行、海通证券等 11/2-11/25 募集规模上限为30亿份
债券基金(封闭期三年)(LOF) (不包括利息折算的基金份额)
农银汇理中证 农银汇理 交通银行 工商银行、海通证券等 10/28-11/25
500指数基金
大成可转债 大成基金 工商银行 农业银行、宏源证券等 10/26-11/25
增强债券基金
中证500指数 泰达宏利 中国银行 建设银行、湘财证券等 10/24-11/25
分级基金
鹏华美国 鹏华基金 境内:建设银行 工商银行、国信证券等 10/26-11/22 募集规模上限为50亿元
房地产基金 境外:道富银行
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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注
(亿元)
中国联通公司 150 6个月 超短融资券 周一
中石油集团 150 1年 短期融资券 周一
首钢总公司 50 5年 中期票据 周二
国开行 150 3年 浮息金融债 周二
铁道部 300 7/10年 固息企业债 周三
进出口行 177.8 7年 固息金融债 周四
广东省 69 3/5年 地方政府债 11/21-11/23
浙江省 67 3/5年 地方政府债 11/22-11/24
财政部 200 1/3/5年 凭证式国债 11/10-11/23
财政部 280.5 10年 记账式国债 11/17-11/21
财政部 280 7年 记账式国债 11/24-11/28 为今年第21期七年品种续发
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4.国库现金定期存款到期
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期数 金额(亿元) 到期日 期限 利率
2011第四期 400 周二 六个月 5.50%
二.资金投放因素
1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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央票到期 正回购到期 合计
50 480 530
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2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间
(亿元)
中国船舶重工集团 短期融资券 50.00 周四
财政部 储蓄国债 200.00 周五
财政部 记账式国债 389.10 周五
注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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3.本周新股资金解冻
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简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
安洁科技 3,000 23.00 -- -- -- 11/16 11/21
金安国纪 7,000 11.20 -- -- -- 11/16 11/21
赞宇科技 2,000 36.00 -- -- -- 11/16 11/21
勤上光电 不超过4,683.5 24.00 -- -- -- 11/16 11/21
雪人股份 不超过4,000 19.80 -- -- -- 11/18 11/23
凤凰传媒 不超过50,900 8.00-8.80 -- -- -- 11/22 11/25
========================================================================================(完)
--整理 曲伟治; 审校 李宏薇
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。